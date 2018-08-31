В Минобороны раскрыли детали учений в Средиземном море

В межвидовых учениях группировки сил ВМФ и ВКС в Средиземном море, которые пройдут с 1 по 8 сентября, примут участие корабли Черноморского, Балтийского и Северного флотов, а также Каспийской флотилии, и самолеты Дальней авиации. Всего на учения заявлены 26 кораблей и судов ВМФ, в том числе две подводные лодки, а также 35 летательных аппаратов.

Главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев поделился подробностями первых в современной истории страны межвидовых учений группировки сил ВМФ и ВКС в Средиземном море. Об этом сообщает "Интерфакс".

Маневры пройдут с 1 по 8 сентября, в них примут участие корабли Черноморского, Балтийского и Северного флотов, а также Каспийской флотилии, кроме того, будут задействованы самолеты Дальней авиации.

Всего на учения заявлены 26 кораблей и судов ВМФ, в том числе две подводные лодки, а также 35 летательных аппаратов. Флагманом группировки будет ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота. Вместе с тем будут проведены полеты противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, самолетов Су-30СМ и истребителей Су-33.

Группировка отработает комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения российского флота в Средиземном море "оправданы и обоснованы". Он подчеркнул, что повышенные меры предосторожности связаны с обстановкой в Сирии и конкретно - с возможными осложнениями вокруг Идлиба.