ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны раскрыли детали учений в Средиземном море

07:36
  • пятница
  • 31 августа 2018

В межвидовых учениях группировки сил ВМФ и ВКС в Средиземном море, которые пройдут с 1 по 8 сентября, примут участие корабли Черноморского, Балтийского и Северного флотов, а также Каспийской флотилии, и самолеты Дальней авиации. Всего на учения заявлены 26 кораблей и судов ВМФ, в том числе две подводные лодки, а также 35 летательных аппаратов.

Главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Владимир Королев поделился подробностями первых в современной истории страны межвидовых учений группировки сил ВМФ и ВКС в Средиземном море. Об этом сообщает "Интерфакс".

Маневры пройдут с 1 по 8 сентября, в них примут участие корабли Черноморского, Балтийского и Северного флотов, а также Каспийской флотилии, кроме того, будут задействованы самолеты Дальней авиации.

Всего на учения заявлены 26 кораблей и судов ВМФ, в том числе две подводные лодки, а также 35 летательных аппаратов. Флагманом группировки будет ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота. Вместе с тем будут проведены полеты противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, самолетов Су-30СМ и истребителей Су-33.

Группировка отработает комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения российского флота в Средиземном море "оправданы и обоснованы". Он подчеркнул, что повышенные меры предосторожности связаны с обстановкой в Сирии и конкретно - с возможными осложнениями вокруг Идлиба.

Читайте также:
Главное сегодня
Корабли ВМФ России
Корабли ВМФ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение