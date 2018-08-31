Жертвами крушения самолета на базе ВВС США стали четыре человека

На базе ВВС "Эглин" в американском штате Флорида разбился небольшой гражданский самолет Beechcraft BE-60, который ранее вылетел из Огайо. Погибли четыре человека. Расследованием занимается Федеральное авиационное управление.
На территории военной базы Соединенных Штатов разбился небольшой гражданский самолет, пишет "Газета.ру" со ссылкой на WJHG.
В результате погибли четыре человека. Инцидент, как уточняется, произошел на базе ВВС "Эглин", что в штате Флорида. Крушение потерпел самолет Beechcraft BE-60, который ранее вылетел из Огайо.
Расследованием случившегося занимается Федеральное авиационное управление.
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