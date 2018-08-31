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Роспотребнадзор стал в три раза чаще браковать импортные продукты

08:06
  • пятница
  • 31 августа 2018

За последние 10 лет Роспотребнадзор изъял из оборота в три раза больше "некондиционных" импортных товаров. В 2007 году зарубежная продукция составляла 10% от общего объема брака. В 2017-м этот показатель вырос до 35%.

Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили, что ведомство за последние десять лет изъяло из оборота в три раза больше "некондиционных" импортных товаров. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что в 2007 году зарубежная продукция составляла 10 процентов от общего объема брака. В 2017-м этот показатель вырос до 35 процентов. 

Говоря о причинах подобной ситуации, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России стали действовать более жесткие нормативы по безопасности пищевой продукции. Это распространяется на содержание в ней антибиотиков, радионуклидов, нитратов, гормонов роста и ряда патогенных микроорганизмов.

Кроме того, в стране снизили максимальные показатели количества циклов обработки, увеличив при этом сроки ожидания после нее.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль за подготовкой общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Было выдано более 16 тысяч предписаний о проведении в школах ремонта различных систем и о благоустройстве территорий. По итогам проверок 89 процентов школ было вынесено около 25 тысяч постановлений об административном наказании с общим штрафом на 195 миллионов рублей.

6 августа стало известно, что Роспотребнадзор за первое полугодие 2018-го проверил 140 тысяч проб импортного молока и молочной продукции. 6 процентов исследованного материала не соответствует предъявленным требованиям. С реализации сняли более 300 тонн молочных продуктов. Общая сумма наложенных на продавцов, поставщиков и производителей штрафов составила 500 миллионов рублей.

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