В сирийской провинции Эль-Кунейтра восстанавливают водоснабжение

Российские военные в Сирии помогают восстанавливать разрушенную боевиками инфраструктуру. В провинции Эль-Кунейтра завершается восстановление электросетей и ремонт водопровода.

Историческое событие для жителей провинции Эль-Кунейтра. Запущена вторая из пяти водонапорных станций этого района. С глубины 300 метров насосы качают воду и обеспечивают ею 10 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

"Когда здесь стояли боевики, ни одна станция не работала. Воду людям приходилось покупать за большие деньги. Запчасти у нас сохранились еще с прошлых лет на складе, поэтому ремонтируем быстро. Одна беда — пока не хватает сотрудников. Сейчас у нас всего 7 человек, а нужно 20", - рассказал главный инженер по водоснабжению провинции Эль-Кунейтра Амиль Шамали.

Эль-Кунейтра — последняя из южных провинций, которую освободила правительственная армия. Здесь проходит так называемая дорога ООН, ведущая к Голанским высотам. Сотрудники организации работают в буферной зоне между Сирией и территориями, подконтрольными Израилю. Семь лет на приграничных землях хозяйничали боевики. Недавно международная миссия вернулась на Голаны с помощью наших военных. Сейчас за безопасность здесь отвечает российская военная полиция.

"Мы пришли с оружием — не для того, чтобы здесь воевать, а чтобы принести мир. Им надоело воевать, мы являемся фундаментом перехода к миру этой провинции, и самое главное — они нам верят", - рассказал заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии по военной полиции Виктор Зайцев.

После освобождения Эль-Кунейтры местные власти первым делом приступили к ремонту водопровода. А затем - электросетей. "Самая главная проблема для нас - электричество. Почти половина электросетей в провинции разрушена. 10 процентов мы уже восстановили, а через три недели полностью наладим энергоснабжение во всей провинции", - сообщил губернатор провинции Эль-Кунейтра Хуман Дабияд.

В Эль-Кунейтру возвращаются мирные жители. Насер прямо на своём дворе наладил производство строительных бетонных блоков. Ходовой товар - в городах и сёлах разворачиваются масштабные стройки.

В Эль-Кунейтре приводят в порядок почти 60 учебных заведений. Разрушена большая часть больниц, поэтому лекарства и вакцины по освобождённым территориям развозят мобильные бригады медиков. Но очень скоро все эти трудности сойдут на нет. В Сирию возвращаются беженцы. А это новые рабочие руки. По последним данным, на родину готовы вернуться более одного миллиона семисот тысяч из числа тех, кто в своё время решил отправиться за границу.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.