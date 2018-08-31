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Россия проинформировала ОЗХО о готовящейся провокации в Сирии

08:31
  • пятница
  • 31 августа 2018

Россия передала главе ОЗХО информацию о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии, а также намерена провести встречу с делегациями по этому вопросу.

Россия проинформировала главу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса о готовящейся инсценировке химической атаки в сирийской провинции Идлиб, передает ТАСС.

Сирийская сторона также направила в ОХЗО материалы о возможной провокации. В организации обещали внимательно изучить полученные данные.

Кроме того, Россия намерена в ближайшее время созвать встречу с несколькими делегациями ОЗХО в связи с возможной провокацией в Сирии

"Нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить эту ужасную трагедию, которой хотят воспользоваться противники президента Асада для продвижения своих узкокорыстных целей - свержения законных властей", - сообщил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин.

27 августа в Минобороны России сообщили, что США готовят провокацию с применением химоружия в Идлибе и увеличивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для возможного нанесения ударов по Сирии.

В Пентагоне опровергли информацию о подготовке удара по Сирии, назвав сообщение Минобороны России "пропагандой". Тем не менее, подобные меры могут быть предприняты, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, отметили в США.

30 августа в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы запрещенной в России группировки "Ахрар аш-Шам" получили химикаты, предназначенные для инсценировки атаки в сирийской провинции Идлиб. По данным российских военных, груз с отравляющими веществами был доставлен на машинах в сопровождении активистов "Белых касок".

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