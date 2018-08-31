Марков: Вашингтон не доверяет Порошенко

Американцы не доверяют Порошенко. Они боятся, что как только он переберется на второй срок, и они немножко отойдут в сторону, он тут же поедет в Москву мириться. Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал политолог Сергей Марков.

Гостем программы "События. 25-й час" стал генеральный директор НП "Институт политических исследований" Сергей Марков. "Понятно, что никакой дружбы между Россией и Украиной сейчас нет. Но сейчас для Порошенко очень важно получить одобрение перед назначением на второй президентский срок. Президент Украины не избирается народом Украины, а назначается США. Конечно, население Украины это вовсе не приветствует. Большинство в первом туре изберет президента, который скажет: я за восстановление мира на Донбассе и дружбу с Россией", - отметил Марков. Полный комментарий эксперта смотрите в видео.