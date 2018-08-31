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В Торонто из-за стрельбы эвакуировали торговый центр

08:25
  • пятница
  • 31 августа 2018

В одном из торговых центров Торонто произошла стрельба. Посетителей эвакуировали. Пострадавших нет. Полиция ищет злоумышленников, по предварительным данным, их как минимум двое.

В Торонто произошла стрельба в одном из городских торговых центров, передает "МИР24".

Полиция эвакуировала посетителей и в настоящее время разыскивает злоумышленников. Согласно предварительным данным, стреляли как минимум два человека. Информации о пострадавших пока нет. 

Ранее в ночь на 23 июля 29-летний Фейсал Хусейн открыл стрельбу из пистолета на улице Данфорд в Торонто. Тогда погибли два человека, еще 12, в том числе несовершеннолетняя, получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

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