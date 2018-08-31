Корабль Черноморского флота уничтожил подводную лодку условного противника

Экипаж малого противолодочного корабля "Суздалец" провел поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Экипаж малого противолодочного корабля "Суздалец" провел учения в Черном море. Судно нашло и уничтожило подводную лодку условного противника. Как отмечает "Русская планета", роль противника выполнил экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону".

В пятницу стало известно, что в межвидовых учениях группировки сил ВМФ и ВКС в Средиземном море, которые пройдут с 1 по 8 сентября, примут участие корабли Черноморского, Балтийского и Северного флотов, а также Каспийской флотилии.