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Корабль Черноморского флота уничтожил подводную лодку условного противника

08:37
  • пятница
  • 31 августа 2018

Экипаж малого противолодочного корабля "Суздалец" провел поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Экипаж малого противолодочного корабля "Суздалец" провел учения в Черном море.  Судно нашло и уничтожило подводную лодку условного противника. Как отмечает "Русская планета", роль противника выполнил экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону".

В пятницу стало известно, что в межвидовых учениях группировки сил ВМФ и ВКС в Средиземном море, которые пройдут с 1 по 8 сентября, примут участие корабли Черноморского, Балтийского и Северного флотов, а также Каспийской флотилии.

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