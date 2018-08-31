Из Таджикистана эвакуировали последнего из пострадавших на Памире россиян

Из Таджикистана в Брянск специальным бортом эвакуировали последнего из российских альпинистов, пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Памира. У него наблюдается положительная динамика, но для полной реабилитации потребуется еще некоторое время.

Посольство России в Таджикистане сообщило об эвакуации в Брянск специальным бортом последнего из российских альпинистов, пострадавших при жесткой посадке вертолета в горах Памира. Заявление дипломатического представительства цитирует "Интерфакс".

"По заверению врачей медицинского комплекса "Истиклол", у спортсмена наблюдается положительная динамика, но для его полной реабилитации потребуется еще определенный период времени", - отмечается в сообщении.

12 августа вертолет Ми-8 с группой альпинистов, которые возвращалась на базу после восхождения на пик Исмаила Сомони, совершил жесткую посадку высоте четырех тысяч метров. В результате погибли трое российских спортсменов и два пилота из Таджикистана. На борту было 18 человек, в том числе граждане Белоруссии и Испании.

Всего в больницы Душанбе поступили восемь россиян. Троих выписали после оказания медицинской помощи. Остальные от госпитализации отказались.