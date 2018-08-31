В США рассекретили разговоры Ельцина с Клинтоном о Путине

Первый президент России Борис Ельцин в 1999 году лично сообщил американскому лидеру Биллу Клинтону о своем преемнике Владимире Путине. Он охарактеризовал его как человека надежного, обстоятельного, сильного и общительного.

Библиотека экс-президента США Билла Клинтона опубликовала документы, связанные с российско-американскими отношениями в 1990-х годах, пишет РИА Новости.

В частности, в стенограмме телефонного разговора, который состоялся между Клинтоном и первым президентом России Борисом Ельциным 9 сентября 1999 года, озвучены причины, по которым Владимира Путина был выбран преемником.

"К сожалению, на тот момент я не смог найти кого-либо из действующих кандидатов. Наконец, я наткнулся на него, на Путина, и изучил его биографию, его интересы, его знакомых и т.д. и т.п. Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко входить в контакт с потенциальными партнерами. Я уверен, что вы найдете его высококвалифицированным партнером. Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году", - сообщил Ельцин.

В ходе разговора 19 ноября 1999 года Ельцин выразил уверенность, что Путин победит на выборах.

"Он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успехов в этом", - заключил Ельцин.