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Москва попала в тройку самых фотографируемых городов мира

08:55
  • пятница
  • 31 августа 2018

Нью-Йорк стал самым фотографируемым городом мира - пользователи загрузили 356747 его снимков. Москва отстала примерно на 20 тысяч фото и заняла второе место. Третий - Лондон.

Портал Travel pulse составил рейтинг самых фотографируемых городов мира, передает ТАСС.

Возглавил список Нью-Йорк - пользователи загрузили 356747 фотографий этого города. Второе место заняла Москва, отстав от лидера примерно на 20 тысяч снимков. Замыкает тройку Лондон.

В топ-5 также оказались Бангкок и Париж.

Ранее британское издание The Economist опубликовало свой ежегодный рейтинг Global Liveability Ranking 2018, который выявляет самые комфортные для проживания города мира. Тройку лидеров составили Вена, Мельбурн и Осака. Москва и Санкт-Петербург заняли 68-е и 70-е места соответственно. 

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