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Водитель Lada насмерть сбил женщину на северо-западе столицы

08:56
  • пятница
  • 31 августа 2018

На Волоколамском шоссе водитель Lada Largus насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

Водитель Lada Largus сбил насмерть женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы. ДТП произошло у дома 45 по Волоколамскому шоссе. 

"Водитель автомобиля Lada Largus совершил наезд на гражданку 1976 года рождения, переходившую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте", - рассказали в МВД.

По данному факту полиция проводит проверку. Обстоятельства ДТП выясняются. 

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