На всех станциях метро Москвы появятся виртуальные книжные полки

До конца 2018 года на всех станциях Московского метрополитена появятся виртуальные книжные полки. Пассажиры смогут просканировать QR-код на плакате через приложение для смартфона и скачать нужную книгу. В электронной библиотеке представлены сотни произведений классиков русской и зарубежной литературы.

На всех станциях столичного метрополитена до конца 2018 года появятся виртуальные книжные полки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В прошлом году на Московском центральном кольце разместили 30 плакатов, ведущих к бесплатной виртуальной библиотеке. Эта услуга пользовалась популярностью у горожан, и мы решили создать проект "Книги в метро". Он позволит пассажирам подземки скоротать время в пути за чтением литературы", - рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Пассажиры смогут просканировать QR-код на плакате через приложение для смартфона и таким образом получить доступ к тексту. В электронной библиотеке представлены сотни произведений классиков русской и зарубежной литературы, в частности Льва Толстого, Александра Пушкина, Марины Цветаевой, Джека Лондона, Жорж Санд и Марка Твена.

Вместе с тем, благодаря прикрепленным к стойкам "Живое общение полкам, пассажиры метро могут взять понравившиеся книги или оставить прочитанные. Первая такая полка появилась в вестибюле станций "Пушкинская" и "Тверская" в 2017 году. Теперь это можно сделать на 13 станциях подземки.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен выпустил коллекционные жетоны с функцией проездного билета "Тройка". Они будут разыгрываться в социальных сетях.

21 августа стало известно, что в Москве до конца лета заменят таблички с названиями 185 станций подземки. Указатели увеличенного размера с графиками работы и другими элементами навигации разместят на входах в вестибюли.