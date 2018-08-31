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ЦБ отозвал лицензию у черкесского "К2 банка"

09:26
  • пятница
  • 31 августа 2018

Центробанк отозвал лицензию у "К2 банка" из Черкесска. Банк не является участником системы страхования вкладов и не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора региона.

Банк России с 31 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "К2 банка" из города Черкесск (Карачаево-Черкессия), говорится в сообщении регулятора.

По данным Центробанка, кредитная организация не исполняла требования российского законодательства и нормативных актов ЦБ, а своими действиями создавала реальные угрозы интересам кредиторов.

"К2 банк" не являлся социально значимым и не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Карачаево-Черкесской Республики, отметили в ЦБ.

Банк не был участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 августа 2018 года он занимал 349 место в банковской системе России.

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