ЦБ отозвал лицензию у черкесского "К2 банка"

Центробанк отозвал лицензию у "К2 банка" из Черкесска. Банк не является участником системы страхования вкладов и не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора региона.

Банк России с 31 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "К2 банка" из города Черкесск (Карачаево-Черкессия), говорится в сообщении регулятора.

По данным Центробанка, кредитная организация не исполняла требования российского законодательства и нормативных актов ЦБ, а своими действиями создавала реальные угрозы интересам кредиторов.

"К2 банк" не являлся социально значимым и не оказывал существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Карачаево-Черкесской Республики, отметили в ЦБ.

Банк не был участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 августа 2018 года он занимал 349 место в банковской системе России.