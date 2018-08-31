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Движение в центр на Новоарбатском мосту перекрыто из-за ДТП

09:21
  • пятница
  • 31 августа 2018

На Новоарбатском мосту в Москве столкнулись три автомобиля. В результате ДТП перекрыты все полосы движения в сторону центра.

На Новоарбатском мосту в столице столкнулись три автомобиля. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

"Около 8:00 на Новоарбатском мосту произошло столкновение трех автомобилей: BMW, Kia и машины, марка которой уточняется. В результате происшествия, по предварительной информации, один человек получил травмы", - говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, в результате аварии были перекрыты все полосы движения в сторону центра. Движение было организовано по встречному ряду. Водителям рекомендовали объезжать место ДТП. 

В ГИБДД отметили, что движение было перекрыто временно. На месте ДТП работают коммунальные службы, они устраняют последствия аварии. 

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