Движение в центр на Новоарбатском мосту перекрыто из-за ДТП

На Новоарбатском мосту в Москве столкнулись три автомобиля. В результате ДТП перекрыты все полосы движения в сторону центра.

На Новоарбатском мосту в столице столкнулись три автомобиля. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

"Около 8:00 на Новоарбатском мосту произошло столкновение трех автомобилей: BMW, Kia и машины, марка которой уточняется. В результате происшествия, по предварительной информации, один человек получил травмы", - говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, в результате аварии были перекрыты все полосы движения в сторону центра. Движение было организовано по встречному ряду. Водителям рекомендовали объезжать место ДТП.

ДТП на Новоарбатском мосту. Все полосы по направлению в центр перекрыты, движение организовано по встречному ряду. Объезжайте! — ЦОДД (@gucodd) 31 августа 2018 г.

В ГИБДД отметили, что движение было перекрыто временно. На месте ДТП работают коммунальные службы, они устраняют последствия аварии.