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При ДТП с двумя маршрутками в Омске пострадали 15 человек

09:50
  • пятница
  • 31 августа 2018

В Омске столкнулись два маршрутных такси и мусоровоз. Пострадали 15 человек, один погиб. Причины произошедшего устанавливаются.

В региональном управлении Министерства внутренних дел сообщили о крупном дорожно-транспортном происшествии в Омске. Об этом пишет ТАСС.

Столкнулись два маршрутных такси и мусоровоз. По предварительным данным, пострадали 15 человек, один погиб.

Причины произошедшего устанавливаются, начата проверка. Согласно предварительному отчету, водитель одной из маршруток не предоставил преимущество в движении и скончался от полученных в результате аварии травм. В больницы доставили 10 человек. Инцидент произошел в 10:43 по местному времени (07:43 по Москве).

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