Названа главная версия появления микротрещины на "Союзе"

Внештатная ситуация на МКС. На корабле "Союз" зафиксировали утечку воздуха и резкое падение давления. Исследовав все модули, экипаж обнаружил небольшую трещину. Мнение российских космонавтов и американских специалистов разделились - одни предлагали подождать сутки, а в нашем ЦУП заявили о необходимости срочного ремонта.

Найти иголку в стоге сене - именно так теперь называют то, что сделали космонавты МКС. Исследовав все 15 модулей станции, они обнаружили микротрещину в бытовом отсеке транспортного корабля "Союз". Из-за небольшого отверстия в несколько миллиметров падало давление, шла утечка воздуха. Командир станции американец Эндрю Фойстел предложил взять сутки на раздумья. Но россияне решили не терять времени. ЦУП предложил не выходить в открытый космос, а заделать пробоину изнутри.

Из эпоксидной смолы и клейкой ленты сделали заплатку. Давлением ее должно было прижать к корпусу. Но, по сообщениям, после выравнивания давления пластина начала вздуваться. Ультразвуковое исследование подтвердило - утечку воздуха удалось остановить. При помощи подручных средств - зубной щетки и эндоскопа - космонавты проверили пробоину. Оказалось, что это были два отверстия - одно из них сквозное.

Сейчас спецкомиссия изучает фото и видеоматериалы экипажа. Основные версии появления трещины - производственный дефект или, что вероятнее всего, столкновение с микрометеоритом или космическим мусором. Скорость полета станции примерно 8 километров в секунду, так что любой летящий на встречу предмет в космосе можно сравнить с пулей - такая же пробивная сила. Впрочем, американское и российское космические агентства утверждают - угрозы экипажу нет. Трещина не станет проблемой и во время возвращения на землю. Перед входом в атмосферу бытовой отсек отделяется от спускаемого аппарата и сгорает в плотных слоях атмосферы.

Никита Васильев, "ТВ Центр".