ВМФ и ВКС России впервые проведут учения в Средиземном море

Более 30 российских истребителей и ракетоносцев, 26 боевых кораблей и подводных лодок примут участие в масштабных учениях в Средиземном море. Манёвры начнутся уже в субботу и продлятся неделю. Наши военнослужащие отработают целый комплекс задач. Районы проведения учений заранее объявили временно опасными для судоходства и полётов. Всё сделано согласно нормам международного права.

Больше четырех с половиной тысяч морских миль – такие продолжительные переходы для моряков Северного и Балтийского флотов не в новинку. Но предстоящие манёвры в Средиземном море по своему масштабу – беспрецедентные. К месту проведения учений идут корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

"Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-Морского Флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота", - сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Владимир Королев.

В небо над акваторией Средиземного моря поднимутся сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38. А также истребители Су-33 и Су-30СМ морской авиации. Силам ВМФ и ВКС предстоит отработать задачи противолодочной борьбы, противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций. По легенде участники манёвров будут бороться с пиратами и оказывать помощь терпящему бедствие судну. Запланированы практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Предстоящие учения проводятся в строгом соответствии с планом подготовки вооруженных сил России. По международным нормам – как уточняют военные эксперты – действия посторонних морских и воздушных судов в квадратах проведения манёвров исключаются. Поскольку любой объект может быть принят за мишень и уничтожен. Предупреждения не случайны. Неделей раньше в акваторию Средиземного моря вошел американский эсминец "Росс", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк". Присутствие военно-морских сил США связали с возможным готовящимся ударом по позициям сирийских правительственных войск. Он мог бы стать ответом на провокацию с применением химоружия в провинции Идлиб, спланированную исламистами и их западными кураторами. Пентагон сдержанно отреагировал на учения российских ВМФ и ВКС.

"Мы ожидаем, что российские корабли в Средиземном море будут вести себя безопасно (для окружающих) и профессионально в соответствии с международными нормами и практикой", - отметил представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.

Учения российских военных завершатся 8 сентября. После этого все корабли, суда сопровождения и самолеты направятся к местам постоянного базирования.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".