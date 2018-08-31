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Депардье отрицает обвинения в домогательствах

11:50
  • пятница
  • 31 августа 2018

Жерар Депардье оказался в центре скандала. Его подозревают в домогательствах. Парижская прокуратура начала расследование по жалобе 22-летней актрисы. По словам девушки, она дважды подверглась насилию со стороны кинозвезды. Сам Депардье говорит, что потрясён этими обвинениями, и всё отрицает.

Уже начато предварительное расследование по статье "Сексуальные домогательства и изнасилование". Однако подробностей этого дела пока немного. Предполагаемой жертве 22. Она студентка театральной школы, где давал мастер-классы Депардье. И якобы так впечатлила актера, что тот пригласил порепетировать в приватной атмосфере. Но "заигрался". Сам Депардье обвинения назвал "идиотизмом". А адвокат звезды французского кино заявил: тот действительно хорошо знает актрису  - по некоторым данным, даже близко дружит с её родителями. Но ничего предосудительного не совершал.
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"Жерар Депардье потрясен. Все это противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает. Он категорически отрицает все обвинения. И у меня есть очень серьезные основания полагать, что расследование установит его невиновность", - отметио адвокат Эрве Темим.

А ведь во время секс-скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна - вспоминают  журналисты - Депардье рассказывал: однажды "едва не избил мерзавца". И вот теперь сам может оказаться в рядах провинившихся. Хотя скандалы для него не впервой. В свои 69 у Депардье в послужном списке не только 180 фильмов, десятки эксцентричных жизненных сюжетов. Например, однажды актер облил посетителей ресторана водой - просто потому, что те слишком громко говорили. Или водил мопед в нетрезвом состоянии. Поклонники все объясняют горячим темпераментом. Но уверены: преступления Жерар не совершал.

Быть может, шутят в соцсетях, французы так и не простили ему смены прописки - в 2013 году Депардье стал жителем Саранска. Впрочем, совсем недавно актер заявил: он намерен уехать на ПМЖ в Алжир. Чьи жители гораздо "мудрее" французов. Теперь с переездом придется повременить. Как минимум до окончания предварительного расследования.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Париж, Франция.

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Французский актер Жерар Депардье
Французский актер Жерар Депардье
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