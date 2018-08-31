Собянин: модернизация снизит вредные выбросы МНПЗ в 4 раза

Негативное воздействие на окружающую среду существенно сократиться после реконструкции Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "Газпром нефти". Об этом сообщил в пятницу Сергей Собянин.

Вредные выбросы Московского нефтеперерабатывающего завода будут снижены в четыре раза за счет модернизации. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, люди, которые проживали вокруг этого завода, постоянно жаловались на тяжелую экологическую ситуацию.

"Я благодарен руководству "Газпрома", что оно пошло на встречу, и в 2011 году мы подписали соглашение о реконструкции Московского НПЗ, и это соглашение неукоснительно исполняется. Действительно, были вложены колоссальные ресурсы в реконструкцию завода. Уже сегодня объем вредных выбросов и в атмосферу, и в воду уменьшился в два раза. Это хороший показатель. Я надеюсь, что в 2019 году, когда установка заработает уже на полную мощность, благодаря этой установке и другим мероприятиям выбросы в атмосферу уменьшатся еще в два раза", - приводит слова Собянина АГН "Москва".