ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У СКР не осталось вопросов о причинах крушения Ту-154 Качиньского

10:18
  • пятница
  • 31 августа 2018

К крушению самолета Ту-154М президента Леха Качиньского под Смоленском привела ошибка пилота в плохих погодных условиях. Версия о взрыве на борту не нашла подтверждения.

У российского следствия не осталось вопросов относительно причин авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"К трагедии привела совокупность факторов. Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров, продолжения захода на посадку, а также отсутствия должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли", - подчеркнули в СКР.

К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по итогам проведения собственного расследования.

Авиакатастрофа польского правительственного самолета произошла 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". В результате трагедии погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, а также его супруга. В СКР причиной трагедии назвали ошибку пилота в плохих погодных условиях. Польская сторона предполагает, что на борту самолета произошел взрыв.

Читайте также:
Главное сегодня
Самолёт Качиньского
Самолёт Качиньского
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение