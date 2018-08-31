У СКР не осталось вопросов о причинах крушения Ту-154 Качиньского

К крушению самолета Ту-154М президента Леха Качиньского под Смоленском привела ошибка пилота в плохих погодных условиях. Версия о взрыве на борту не нашла подтверждения.

У российского следствия не осталось вопросов относительно причин авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"К трагедии привела совокупность факторов. Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров, продолжения захода на посадку, а также отсутствия должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли", - подчеркнули в СКР.

К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по итогам проведения собственного расследования.

Авиакатастрофа польского правительственного самолета произошла 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". В результате трагедии погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, а также его супруга. В СКР причиной трагедии назвали ошибку пилота в плохих погодных условиях. Польская сторона предполагает, что на борту самолета произошел взрыв.