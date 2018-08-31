Генконсул: США практически прекратили выдавать россиянам визы

В штате Юта 27 августа утонул 20-летний житель Санкт-Петербурга Александр Курганов. Генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что родственникам погибшего будет крайне тяжело попасть в Штаты, так как США "фактически прекратили выдачу виз" россиянам.
Генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев прокомментировал текущую ситуацию с выдачей Соединенными Штатами виз россиянам. Его слова приводит РИА "Новости".
Отмечается, что комментарий генконсула связан с гибелью в штате Юта 20-летнего жителя Санкт-Петербурга Александра Курганова, который утонул в водохранилище Пауэлл Вахваа 27 августа. Писарев отметил, что родственникам погибшего будет трудно въехать в США.
"Сейчас же за ним вот так не прилетишь - американцы же не дают визы. Пока вопрос не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи", - заявил генконсул.
Он добавил, что в настоящее время дипломаты ожидают поступления бумаг их страховой компании Курганова.
Консульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге было закрыто в марте 2018 года в качестве зеркальной меры на закрытие российского консульства в Сиэтле и высылку 60 российских дипломатов.
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