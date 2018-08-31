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Boeing поставит Пентагону беспилотные заправщики за $805 млн

10:35
  • пятница
  • 31 августа 2018

Пентагон и Boeing заключили контракт на поставку четырех беспилотных самолетов-заправщиков MQ-25 Stingray. Сумма сделки составляет 805 миллионов долларов. Разработка MQ-25 уже ведется, по размеру он сопоставим с истребителем.

В министерстве обороны Соединенных Штатов сообщили о заключенном с компанией Boeing контракте, в рамках которого та поставит Пентагону четыре беспилотных самолета-заправщика MQ-25 Stingray. Об этом пишет "Коммерсант".

Сумма сделки составляет 805 миллионов долларов. Разработка MQ-25 уже ведется, по размеру он сопоставим с истребителем.

Предназначен заправщик для самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, палубных бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и истребителей пятого поколения F-35.

Ранее сообщалось, что в России уже ведется разработка истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41. Результаты в скором времени представят общественности.

19 августа стало известно, что контракт Объединенной авиастроительной корпорации с Министерством обороны на поставку истребителей пятого поколения Су-57 российской армии будет подписан до конца лета, на форуме "Патриот".

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