Boeing поставит Пентагону беспилотные заправщики за $805 млн

Пентагон и Boeing заключили контракт на поставку четырех беспилотных самолетов-заправщиков MQ-25 Stingray. Сумма сделки составляет 805 миллионов долларов. Разработка MQ-25 уже ведется, по размеру он сопоставим с истребителем.

В министерстве обороны Соединенных Штатов сообщили о заключенном с компанией Boeing контракте, в рамках которого та поставит Пентагону четыре беспилотных самолета-заправщика MQ-25 Stingray. Об этом пишет "Коммерсант".

Сумма сделки составляет 805 миллионов долларов. Разработка MQ-25 уже ведется, по размеру он сопоставим с истребителем.

Предназначен заправщик для самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, палубных бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и истребителей пятого поколения F-35.

Ранее сообщалось, что в России уже ведется разработка истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41. Результаты в скором времени представят общественности.

19 августа стало известно, что контракт Объединенной авиастроительной корпорации с Министерством обороны на поставку истребителей пятого поколения Су-57 российской армии будет подписан до конца лета, на форуме "Патриот".