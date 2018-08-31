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Роскомнадзор не увидел оснований для блокировки "Яндекс.Видео"

10:41
  • пятница
  • 31 августа 2018

Проверка Роскомнадзора показала, что на данный момент нет оснований для блокировки "Яндекс.Видео", поскольку сервис удалил пиратский контент.

Роскомнадзор не будет блокировать сервис "Яндекс.Видео", сообщает "Интерфакс".

Ведомство получило уведомление от "Яндекса" об удалении пиратского контента из поисковой выдачи.

Накануне "Яндекс" сообщил, что удалил контент, чтобы избежать блокировки, которая может коснуться не только сервиса "Яндекс.Видео", но и всего поисковика. Несмотря на это, компания все равно намерена обжаловать решение суда.

Ранее крупнейшие российские медиахолдинги "Газпром-медиа", "Национальная медиагруппа" (НМГ), а также "Первый канал" сняли с главной страницы "Яндекса" онлайн-трансляции своих телеканалов из-за того, что поисковик отказался заблокировать пиратский контент.

24 августа Мосгорсуд обязал "Яндекс" убрать из выдачи ссылки на пиратские копии шоу и сериалов. 28 августа Роскомнадзор заявил, что у "Яндекс.Видео" есть три дня для того, чтобы удалить ссылки на пиратский контент, иначе сервис заблокируют.

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