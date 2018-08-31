СКР продлил до 19 октября срок следствия по делу о хищениях в "Седьмой студии", фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников.

Срок следствия по делу "Седьмой студии" продлен до 19 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в ходе заседания Басманного суда.

"Срок предварительного следствия по делу продлен до 19 октября", - зачитала судья.

В пятницу в суде рассматривается вопрос о продлении домашнего ареста директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Помимо нее фигурантами дела "Седьмой студии" являются художественный руководитель "Гоголь центра" Кирилл Серебренников, а также продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин.

В настоящее время основные следственные действия по делу завершены. Обвиняемые знакомятся с его материалами.

Фигуранты дела "Седьмой студии" обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на культурный проект "Платформа".