ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Срок следствия по делу "Седьмой студии" продлен до 19 октября

10:49
  • пятница
  • 31 августа 2018

СКР продлил до 19 октября срок следствия по делу о хищениях в "Седьмой студии", фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников.

Срок следствия по делу "Седьмой студии" продлен до 19 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в ходе заседания Басманного суда. 

"Срок предварительного следствия по делу продлен до 19 октября", - зачитала судья.

В пятницу в суде рассматривается вопрос о продлении домашнего ареста директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Помимо нее фигурантами дела "Седьмой студии" являются художественный руководитель "Гоголь центра" Кирилл Серебренников, а также продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин. 

В настоящее время основные следственные действия по делу завершены. Обвиняемые знакомятся с его материалами. 

Фигуранты дела "Седьмой студии" обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на культурный проект "Платформа".

Новости по теме
Басманный суд
Басманный суд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение