Германия выдала России воевавшего на стороне террористов в Сирии

Германия экстрадировала в Россию уроженца Кабардино-Балкарии 1987 года рождения. Он являлся членом террористической организации и воевал на стороне боевиков в Сирии. Мужчину задержали, когда он пытался получить статус беженца по поддельным документам.

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности сообщили о выдаче Германией России уроженца Кабардино-Балкарии 1987 года рождения, который являлся членом террористической организации и воевал на стороне боевиков в Сирии. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в Кабардино-Балкарии мужчина оказывал поддержку запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ", а вскоре отправился в Сирию для участия в боевых действиях.

Затем подозреваемый находился в розыске и пытался легализоваться в Европе. Немецкие правоохранительные органы задержали его, когда мужчина получал статус беженца по поддельным документам.

30 августа Суд Предгорного района Ставропольского края приговорил 22-летнего местного жителя Ибрагима Алиева к пяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании. Алиева задержали в августе 2017 года в аэропорту Нальчика. Согласно оперативным данным, он намеревался направиться из Турции в Сирию.