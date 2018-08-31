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Германия выдала России воевавшего на стороне террористов в Сирии

11:03
  • пятница
  • 31 августа 2018

Германия экстрадировала в Россию уроженца Кабардино-Балкарии 1987 года рождения. Он являлся членом террористической организации и воевал на стороне боевиков в Сирии. Мужчину задержали, когда он пытался получить статус беженца по поддельным документам.

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности сообщили о выдаче Германией России уроженца Кабардино-Балкарии 1987 года рождения, который являлся членом террористической организации и воевал на стороне боевиков в Сирии. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в Кабардино-Балкарии мужчина оказывал поддержку запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ", а вскоре отправился в Сирию для участия в боевых действиях. 

Затем подозреваемый находился в розыске и пытался легализоваться в Европе. Немецкие правоохранительные органы задержали его, когда мужчина получал статус беженца по поддельным документам.

30 августа Суд Предгорного района Ставропольского края приговорил 22-летнего местного жителя Ибрагима Алиева к пяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании. Алиева задержали в августе 2017 года в аэропорту Нальчика. Согласно оперативным данным, он намеревался направиться из Турции в Сирию.

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