Жители Хемница провели новый митинг против мигрантов

Около тысячи человек вышли на демонстрацию против мигрантов в немецком Хемнице. Протестующие требуют ужесточить правила приёма беженцев. Среди участников митинга - сотни ультраправых радикалов. Волнения в стране начались в воскресенье после убийства местного жителя двумя выходцами из стран Ближнего Востока.

Флаги Германии, лозунги против приезжих, неприличные выкрики и жесты в адрес властей. В Хемнице - новый митинг противников политики "открытых дверей". За последние дни уже третий по счету. Терпение лопнуло не только у ультраправых. В толпе немало тех, кто не является сторонником радикальных движений. В очередной раз они предлагают Ангеле Меркель почаще думать о гражданах своей страны, передает "ТВ Центр".

Ситуация обострилась в воскресенье - после того, как в драке погиб 35-летний гражданин Германии. По подозрению в его убийстве были задержаны двое выходцев из стран Ближнего Востока. Националисты вывели на улицы сотни своих сторонников. То же сделали антифашисты. Молодчики в балаклавах забрасывали полицию камнями и петардами. Не обошлось без пострадавших. В этот раз акция прошла мирно, но ситуация в Хемнице по-прежнему напряженная. Руководство Саксонии и городская администрация даже провели отдельную встречу с местными жителями в обстановке повышенных мер безопасности.

"Мы проследим, чтобы виновные в убийстве гражданина Германии были наказаны, и наказаны быстро. Но и те, кто ходит по городу с нацистскими приветствиями, тоже должны быть осуждены", - заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер.

О том, что ситуация с мигрантами давно вышла из-под контроля, не устают твердить и власти некоторых европейских государств. Очередные заявления позвучали на встрече глав оборонных и внешнеполитических ведомств стран ЕС в Вене.

"Девиз нашей встречи - "Европа, которая защищает". Поэтому мы должны быть в состоянии эффективно защитить свои границы. Мы предлагаем взять за основу австрийский опыт и распространить его на весь Евросоюз", - отметил министр обороны Австрии Марио Кунасек.

Европейская комиссия выступила с предложением увеличить число пограничников в ближайшие годы. Однако жители Хемница, похоже, ждать не готовы и требуют кардинальных решений прямо сейчас.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".