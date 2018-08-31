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В Нижегородской области произошел взрыв на оборонном заводе

11:25
  • пятница
  • 31 августа 2018

В Нижегородской области прогремел взрыв на оборонном заводе имени Свердлова. По предварительным данным, три человека погибли, двое пострадали. ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса.

В Нижегородской области произошел взрыв на оборонном заводе имени Свердлова в городе Дзержинск, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Три человека погибли, двое пострадали. После взрыва возник пожар на площади 100 квадратных метров, ему присвоен третий, повышенный уровень сложности.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса. 

Завод имени Я.М. Свердлова занимается выпуском промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.

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