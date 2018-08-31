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На месте сгоревшей "Зимней вишни" построят парк с амфитеатром и фонтаном

11:37
  • пятница
  • 31 августа 2018

На месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове создадут парк с амфитеатром, интерактивным фонтаном, светомузыкальной башней, фруктовым садом и читальной зоной. В память о погибших в пожаре высадят 60 сосен. Стоимость проекта составляет порядка пяти миллионов рублей.

В пресс-службе администрации Кемеровской области поделились подробностями о строительстве парка на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня". Об этом пишет "Интерфакс".

"Сквер будет включать в себя светомузыкальную башню, стену из природного камня с капающей водой, амфитеатр с большой песочницей и горкой для семейного отдыха, интерактивный фонтан для игр детей", - сообщили в администрации.

Там также добавили, что в парке появятся фруктовый сад, читальная зона и большие газоны с дорожками. В память о погибших в пожаре высадят 60 сосен. 

Стоимость проекта составляет порядка пяти миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что специалисты демонтировали основное четырехэтажное здание торгового центра, где находились кинозалы, детская площадка с игровыми автоматами и магазины. Также снесено здание сауны с автомойкой и котельная. Всего в составе комплекса "Зимняя вишня" было семь строений.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 60 человек, 37 из них - дети. Следователи выяснили, что в ТЦ неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник. По делу о пожаре арестованы 11 человек. 

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