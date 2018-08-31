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Российские следователи по делу об убийстве журналистов вернулись в Москву из ЦАР

11:37
  • пятница
  • 31 августа 2018

Следователи по делу об убийстве российских журналистов выполнили задачи в Центральноафриканской республике и вернулись в Москву.

Следователи по делу об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике вернулись в Москву. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на посольство России в ЦАР.

"Да, представители СК вчера, насколько я понял, вернулись в Москву. Завершена часть задач в рамках расследования, которые были на данный момент - это ознакомление с материалами центральноафриканского следствия, дополнительные допросы свидетелей и получение информации с телефона и ноутбука, которые остались", - рассказал временный поверенный в делах России в республике Виктор Токмаков. 

Дипломат отметил, что результаты пребывания следователей в ЦАР покажут, есть ли необходимость в посещении страны. 

О гибели в ЦАР российских журналистов стало известно 31 июля. Их тела обнаружили рядом с брошенной и обстрелянной машиной на дороге к северу от города Сибут в префектуре Кемо. У погибших были найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

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