Путин, Эрдоган и Роухани встретятся в Тегеране 7 сентября

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани встретятся в Тегеране 7 сентября. При этом российский и турецкий лидеры проведут еще и отдельные переговоры. По словам Дмитрия Пескова, обсуждаться будут "традиционные" темы.
В настоящее время идет подготовка ко встрече президентов России, Турции и Ирана, которая намечена на 7 сентября в Тегеране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Мы получили информацию от иранской стороны о том, что они снова вернулись к варианту Тегерана, поэтому трехсторонняя встреча готовится именно в Тегеране", - отметил Песков.
Он добавил, что у Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана также будет отдельная встреча, на которой лидеры обсудят, как выразился Песков, "традиционные" темы.
24 августа Путин принял в Кремле министров обороны и иностранных дел Турции. Главной темой переговоров стали достижения и перспективы развития двусторонних отношений. На встрече отмечалось, что Москва и Анкара поступательно наращивают сотрудничество во многих сферах, но потенциал взаимодействия между странами еще только предстоит реализовать.
13 августа Песков сообщил, что Эрдоган не просил помощи у Путина в связи с американо-турецким кризисом, который ударил по курсу турецкой лиры.
9 июня Путин отметил важность диалога Москвы и Тегерана по вопросу разрешения кризиса в Сирии. Также российский лидер обратил внимание на увеличившийся товарооборот между государствами, подчеркнув, что Москва и дальше будет поддерживать работу Ирана в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
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