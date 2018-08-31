Васильева пообещала поощрять запреты на смартфоны в школах

Министерство просвещения будет поощрять запреты в школах на использование гаджетов. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева. Она подчеркнула, что в данном вопросе имеет смысл следовать французскому примеру, где использование гаджетов в школах запрещено на законодательном уровне до 9 класса.

Министр просвещения России Ольга Васильева прокомментировала инициативы школ страны по запрету на использование гаджетов в классах. Ее слова приводит "Интерфакс".

"Французы делали это долго, но правильно, у нас это школы делают, и мы будем это поощрять. Думаю, рано или поздно мы придем к такому же, что и французский, варианту", - заявила министр.

Она при этом подчеркнула, что соответствующий вопрос контролируют сами образовательные учреждения, а не министерство. Вместе с тем Васильева добавила, что "для работы гаджеты не нужны", так как классы и так оборудованы всем необходимым как для полноценного ведения занятий, так и для экстренной связи родителей с педагогами.

Во Франции использование гаджетов в школьных классах запрещено на законодательном уровне до 9 класса.

Ранее Васильева сообщила, что по итогам первого полугодия 2018-го зарплаты воспитателей в детсадах выросли на 11,6 процента до 32,7 тысячи рублей, а преподавателей в системе допобразования - на 20,7 процента до 39,7 тысячи рублей. При этом дефицит школьных учителей в настоящее время составляет всего один процент.

29 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил регионам оборудовать санузлы в школах отоплением и канализацией. В ходе заседания, которое было посвящено началу учебного года, он потребовал наказать тех чиновников, которые не смогут справиться с этой задачей к 1 сентября.