Шойгу прогнозирует нарастание конфликта в Арктике

Военно-стратегические интересы ряда государств в Арктике могут привести к нарастанию конфликтов. На данный момент там находятся ледоколы России, Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая.

Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. В настоящее время в северных широтах находятся ледоколы России, Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая. "Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно- стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе", - приводит его слова ТАСС.