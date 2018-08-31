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Шойгу прогнозирует нарастание конфликта в Арктике

12:46
  • пятница
  • 31 августа 2018

Военно-стратегические интересы ряда государств в Арктике могут привести к нарастанию конфликтов. На данный момент там находятся ледоколы России, Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая.

Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

В настоящее время в северных широтах находятся ледоколы России, Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая.

"Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно- стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе", - приводит его слова ТАСС.

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