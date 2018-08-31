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Футболист "Спартака" Промес объявил об уходе из клуба

12:49
  • пятница
  • 31 августа 2018

Голландец Квинси Промес покидает московский "Спартак". Об этом он сам сообщил у себя в Twitter, поблагодарив партнеров по команде за совместную работу и пообещав всегда оставаться частью красно-белой семьи. СМИ пишут, что в ближайшее время Промес заключит контракт с "Севильей".

Голландский полузащитник Квинси Промес сообщил у себя в Twitter об уходе из московского "Спартака".

"Я покидаю потрясающую спартаковскую семью как игрок, но всегда буду ее частью. Спасибо всем за прекрасные моменты, которые мы пережили вместе, я никогда не забуду тех вещей, которых мы смогли добиться. В моей жизни наступает время начать новую главу. Мы встретимся вновь!", - написал футболист.

Ранее средства массовой информации писали, что Промес дал согласие на переход в испанскую "Севилью".

Промес играл за "Спартак" с августа 2014 года. В общей сложности он провел в составе красно-белых 135 матчей, забил 66 голов и отдал и 34 результативные передачи. Стал чемпионом России в сезоне 2016/17, бронзовым призером турнира в сезоне 2017/18, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году. 

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