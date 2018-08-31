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Собянин: метро в Некрасовке откроется через несколько месяцев

15:19
  • пятница
  • 31 августа 2018

Не прошло и суток, как в Москве были запущены сразу семь новых станций метро на Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки". А уже в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в техническом пуске поездов на участке от станции "Косино" до "Некрасовки" на новой Некрасовской ветке. Также глава города пообщался с москвичами.

Почти 19 километров подземного пути отделяют столичный район Некрасовка от центра столицы. Сегодня путь до ближайшего метро не близкий и не быстрый. Но скоро жизнь изменится.

Столичные власти планируют открыть метро в ближайшие несколько месяцев. В пятницу - технический пуск участка Некрасовской линии метро от станции "Косино" до "Некрасовки".

Новая ветка пройдет через семь районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовку, Текстильщики, Кузьминки. Быстрее добираться до работы смогут более 800 тысяч жителей юго-восточного округа. Метро разгрузит автомобильные дороги, в частности, из подмосковных Люберец, а также Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии метро. Новостей с нетерпением ждут жители района.

Более пяти тысяч строителей приближают день открытия метро ежедневно. Совсем скоро откроют 4 станции - от Некрасовки до Косина. Полностью линию планируется запустить в следующем году. Еще четыре станции - "Нижегородская улица", "Стахановская", "Юго-Восточная", "Окская" - присоединят ветку к Большой кольцевой линии.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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Сергей Собянин во время открытия участка Калининско-Солнцевской линии метро
Сергей Собянин во время открытия участка Калининско-Солнцевской линии метро
Сергей Собянин во время открытия участка Калининско-Солнцевской линии метро
Сергей Собянин во время открытия участка Калининско-Солнцевской линии метро
Сергей Собянин во время открытия участка Калининско-Солнцевской линии метро
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