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Москвичей призвали сделать селфи с турникетами в автобусах

15:05
  • пятница
  • 31 августа 2018

В пятницу Мосгортранс предложил использовать уникальный шанс и сделать селфи с турникетами в автобусах перед их демонтажем. Уже с субботы они станут историей.

Весь наземный транспорт с 1 сентября станет безтурникетным и заходить в автобусы, трамваи и троллейбусы можно будет через все двери. А чтобы оплатить поездку, нужно просто приложить билет или карту к любому валидатору, отмечает "ТВ Центр".

На некоторых маршрутах такие изменения уже произошли: и время посадки, и время высадки пассажиров значительно сократилось.

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