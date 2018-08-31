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За заросший борщевиком участок в Подмосковье выпишут штраф

15:06
  • пятница
  • 31 августа 2018

В Московской области разработали программу борьбы с борщевиком и приняли поправки в региональные законы. Собственников земельных участков, заросших опасным растением, с субботы будут штрафовать. Для частных лиц - это несколько тысяч рублей, а для организаций штраф может увеличиться до миллиона.

Куртка с капюшоном, плотные штаны. В руках ножи и секаторы. На поле боя активисты движения "Антиборщевик". Борщевик отцвел еще в прошлом месяце. Но в сухом виде он не менее вреден. В каждом из зонтиков несколько тысяч семян, которые взойдут на следующий  год. Активисты этого движения живут по принципу: увидел борщевик – убил. А лучше -  выкопал с корнем.

В Московской области 32 тысячи гектаров земли поражены борщевиком Сосновского. Привезенная в середине прошлого столетия с кавказских гор кормовая культура быстро вырвалась из-под контроля и превратилась в "чуму полей".

Борщевик – рекордсмен по скорости распространения. И помогает ему в этом сам человек. Застряв в протекторе колес автомобиля, семена проделывают огромные расстояния. Еще больше, попав в воздушный поток железнодорожного состава. И эти заросли наглядное тому подтверждение.

С этой стороны дороги - земли сельского поселения Гжельское, в начале месяца ее обработали гербицидами. Борщевик отступил и занял оборону на другой стороне дороге, в зоне отчуждения железных путей. Там с ним бороться некому. А значит, скоро ядовитый сорняк пойдет в контрнаступление.

Депутаты Мособлдумы решили бороться с борщевиком в юридическом поле и приняли поправки к закону "О благоустройстве". Владельцы земель теперь обязаны бороться с гигантским сорняком, иначе -  штраф. Для граждан от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч. Юридическое лицо может быть оштрафовано на миллион рублей.

Подготовили и рекомендации по борьбе с борщевиком. Профилактические работы предписано проводить до начала бутонизации в середине лета. Подмосковные власти намерены финансово поддержать владельцев земель, которые борются с сорняком. Субсидировать будут из расчета 18 тысяч рублей за гектар. Всего на борьбу с борщевиком в Подмосковье выделено 300 миллионов рублей.

Виктор Прокушев, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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Борщевик
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