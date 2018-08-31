Заводы, фабрики, технопарки открывают свои двери для обычных посетителей в рамках акции "День без турникетов".

В Москве проходит акция "День без турникетов". До 1 сентября включительно можно побывать там, куда в обычные дни вход закрыт, передает "ТВ Центр".

Например, на один из столичных заводов пришла женская делегация. Посетительницам рассказали и показали, из чего и как делается губная помада, кремы и другие косметические товары. Чтобы стать участником акции, нужно заранее зарегистрироваться в интернете и выбрать интересный для себя объект.