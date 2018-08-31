ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве проходит акция "День без турникетов"

15:39
  • пятница
  • 31 августа 2018

Заводы, фабрики, технопарки открывают свои двери для обычных посетителей в рамках акции "День без турникетов".

В Москве проходит акция "День без турникетов". До 1 сентября включительно можно побывать там, куда в обычные дни вход закрыт, передает "ТВ Центр".

Например, на один из столичных заводов пришла женская делегация. Посетительницам рассказали и показали, из чего и как делается губная помада, кремы и другие косметические товары. Чтобы стать участником акции, нужно заранее зарегистрироваться в интернете и выбрать интересный для себя объект.

Главное сегодня
Акция "День без турникетов"
Акция "День без турникетов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение