На Украине запретили партию вакцины из-за инструкции на русском

На Украине запретили реализацию, хранение и применение партии вакцины "Пентаксим". Она используется для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. Причиной этого стала инструкция на русском языке.

На Украине запретили реализацию, хранение и применение вакцины "Пентаксим" для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита - причиной этого стала инструкция на русском языке. Соответствующее распоряжение сделала государственная служба страны по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает ТАСС.

"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Пентаксим" - вакцины для профилактики дифтерии и столбняка.., коклюша и полиомиелита... в связи с маркировкой на иностранном языке (русском)", - говорится в тексте.

Отмечается, что сама вакцина произведена во Франции, под запретом оказались несколько ее серий.

18 августа президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий взыскивать долги с украинских стратегических предприятий в пользу России и ее компаний.

17 августа сообщалось, что украинские власти запретили ввозить в страну более 40 препаратов российского производства. Лекарства якобы не отвечают стандартам качества и нарушают требования местного законодательства.