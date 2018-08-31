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Двое рабочих погибли при взрыве на предприятии в Самаре

13:18
  • пятница
  • 31 августа 2018

На одном из предприятий ПАО "Кузнецов" в Самаре произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли два человека. Рабочие проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода.

Двое рабочих погибли после воспламенения газовоздушной смеси на двигателестроительном предприятии ПАО "Кузнецов" в Самаре, об этом пишет "Интерфакс".

Сообщается, что рабочие проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса.

"Пока известно лишь о двух погибших, про третьего погибшего информации у следствия нет. По предварительным данным, взрыв произошел, когда рабочие проводили азотом очистку камеры", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК России по региону Елена Шкаева.

Предприятие продолжает работать в штатном режиме. Разрушений на производстве не произошло. На место ЧП выехала следственная группа. 

ПАО "Кузнецов" является крупнейшим предприятием авиационного и космического двигателестроения в России.

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