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Собянин: модернизация снизит вредные выбросы МНПЗ в 4 раза

15:12
  • пятница
  • 31 августа 2018

В пятницу Сергей Собянин посетил столичный нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефть" после масштабной реконструкции. Повышенный уровень мощности и сокращение вредных выбросов, современное производство, которое не вредит экологии.

Столь масштабной стройки на Московском нефтеперерабатывающей заводе не было последние несколько десятилетий. Залито 45 тысяч кубометров бетона - столько же было использовано при строительстве главного здания МГУ. Смонтировано 25 тысяч тонн металлоконструкций - это три Эйфелевых башни. А длина проложенных кабелей - 1700 километров - это расстояние от Москвы до Екатеринбурга. Все это - новейшая установка переработки нефти, строительство которой завершается на МНПЗ.

Высокотехнологичная установка переработки нефти "Евро+" – это, по сути, настоящий завод в заводе. Она заменит сразу пять установок, которые были построены еще в 60-е годы прошлого века.

Значительная часть персонала завода - молодые специалисты. Им и предстоит эксплуатировать новое оборудование. "Это знаковое предприятие для Москвы, всего московского региона. Крупнейшее предприятие города, в том числе и по объему продукции. Но долгое время оставалось как бы в прошлом веке. Жители окружающих районов жаловались. В 2011 году мы подписали соглашение о реконструкции завода. Вложили огромные ресурсы в технологии и экологическую безопасность. Сейчас экологичность предприятия уже улучшилась в два раза. А после завершения реконструкции в 2019 году, я надеюсь, выбросы сократятся еще в два раза", - отметил Собянин.

Шесть миллионов тонн топлива в год. Бензин, дизельное топливо, в том числе зимнее, авиакеросин. Все современного экологического класса. Инвестиции в строительство составили 98 миллиардов рублей.

"Все обязательства, которые на себя брал МНПЗ перед городом, мы выполнили. Тут использованы самые современные мировые технологии. На 50 процентов оборудование произведено в России", - сообщил генеральный директор Московского нефтеперерабатывающего завода Виталий Зубер.  

Всего же на модернизацию предприятия будет потрачено более 250 миллиардов рублей. В результате в столице появится фактически новый завод, соответствующий самым современным европейским технологическим и экологическим стандартам.

"Когда я впервые оказался на заводе, впечатления были очень сильные. Я немало повидал заводов. Но тут просто шибало в нос. Тут находились огромные отстойники. Сейчас, после проведенных мероприятий, сброс в Москву-реку остался очень маленьким. А качество воды такое, что нет и в самой реке. Кроме того, была проведена очистка территории. Земля была просто пропитана многолетники отложениями. Вывезли многие тонны шлама", - отметил Собянин.

Однако, по словам Сергея Собянина, жители близлежащих районов все равно рассчитывают на дальнейшие улучшения. И они произойдут в ближайшие год-два, как только завершится реконструкция МНПЗ.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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