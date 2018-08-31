Песков прокомментировал беседу Ельцина с Клинтоном о Путине

США не консультировались с Россией по поводу публикации расшифровки разговоров экс-лидеров двух стран Билла Клинтона и Бориса Ельцина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не видит в обнародовании этих данных ничего предосудительного.

Кремль не видит ничего предосудительного в публикации расшифровки разговоров Билла Клинтона и Бориса Ельцина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

Песков отметил, что Вашингтон не согласовывал этот вопрос с Москвой. Практика рассекречивания стенограмм бесед и телефонных переговоров существует, добавил он.

"Она не всегда подлежит рассекречиванию, но, как правило, не рассекречиваются документы, касающиеся действующих политиков. Это общемировая практика", - сказал Песков.

Ранее Президентская библиотека имени Билла Клинтона опубликовала стенограмму телефонного разговора экс-президента США и Борисом Ельциным. Беседа состоялась в сентябре 1999 года. Тогда президент России озвучил Клинтону причины, по которым выбрал Владимира Путина в качестве своего преемника, отметив его сильные стороны.

"Я изучил его биографию, интересы, круг знакомых и так далее. Я выяснил, что он надежный человек, который хорошо осведомлен о тех областях, что находятся в зоне его ответственности. При этом он обстоятельный и сильный человек, очень коммуникабельный. И он легко сможет наладить хорошие отношения и контакт с партнерами", - сказал Ельцин.

Спустя несколько месяцев, в другой беседе с Клинтоном бывший президент России отметил, что Путин "внутренне силен" и продолжит политику, "ориентированную на демократию, экономическое развитие и расширение контактов".