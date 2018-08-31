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Пожар на заводе ОПК в Дзержинске полностью потушен

13:38
  • пятница
  • 31 августа 2018

Пожар на заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске потушен. Проводится проливка и разбор конструкций. Судьба трех человек остается неизвестной.

Пожарные потушили возгорание на заводе имени Свердлова в Нижегородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Проводится проливка и разбор конструкций.

В результате взрыва на предприятии три человека погибли, четверо пострадали, судьба еще троих остается неизвестной.

По предварительным данным, в одном из цехов произошел взрыв аммонала из-за нарушения технологического процесса.

В городе сработали системы оповещения. Угрозы населению нет. Местные власти выразили готовность помочь семьям погибших и пострадавших.  

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Завод имени Свердлова в Нижегородской области
Завод имени Свердлова в Нижегородской области
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