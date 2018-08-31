На центральном вокзале Амстердама неизвестный напал с ножом на людей

Неизвестный с ножом напал на людей на центральном вокзале Амстердама. Пострадали три человека.

Неизвестный с ножом напал на людей на центральном вокзале Амстердама. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на местную полицию.

"Три человека ранены в результате нападения с ножом на вокзале Амстердама", - говорится в сообщении.

В то же время, полиция города уточнила, что ранения получили два человека, а также сам подозреваемый. Все они доставлены в больницу.