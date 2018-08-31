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На центральном вокзале Амстердама неизвестный напал с ножом на людей

14:09
  • пятница
  • 31 августа 2018

Неизвестный с ножом напал на людей на центральном вокзале Амстердама. Пострадали три человека.

Неизвестный с ножом напал на людей на центральном вокзале Амстердама. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на местную полицию. 

"Три человека ранены в результате нападения с ножом на вокзале Амстердама", - говорится в сообщении.

В то же время, полиция города уточнила, что ранения получили два человека, а также сам подозреваемый. Все они доставлены в больницу.  

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