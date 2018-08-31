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Вахтанг Кикабидзе попал в больницу

14:17
  • пятница
  • 31 августа 2018

80-летний актер и певец Вахтанг Кикабидзе попал в больницу. Об этом стало известно, когда журналисты спросили, пойдет ли он на похороны певца Иосифа Кобзона, скончавшегося накануне.

80-летний актер и певец Вахтанг Кикабидзе находится в больнице, сообщает "Говорит Москва".

Об этом стало известно после звонка журналистов, которые хотели узнать, пойдет ли он на похороны певца Иосифа Кобзона.

"Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице", - отметил Кикабидзе.

Как передает Газета.Ru, Кикабидзе и Кобзон находились в сложных отношениях. Во время российско-грузинского конфликта грузинский артист отказался принять от Кобзона российский орден Дружбы.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Начиная с "двухтысячных" годов певец страдал от рака, перенес несколько операций. Похоронят артиста 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.

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