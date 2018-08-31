Евросоюз выделил Грузии €45 млн макрофинансовой помощи

ЕС выделил Грузии макрофинансовую помощь в размере 45 миллионов евро. Деньги призваны помочь стране покрыть часть финансовых нужд и поддержать экономические реформы.

Представитель Европейской комиссии Александер Винтерштайн сообщил, что Евросоюз выделил Грузии новую макрофинансовую помощь в размере 45 миллионов евро. Об этом пишет ТАСС.

По словам Винтерштайна, эти деньги призваны помочь покрыть часть финансовых нужд и поддержать экономические реформы. Помощь предоставляется на условиях, закрепленных соглашением об ассоциации ЕС - Грузия.

22 августа Грузия направила в ЕСПЧ иск против России. Тбилиси обвинил Москву в оккупации территории страны и целенаправленном притеснении этнических грузин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт". Он добавил, что военного столкновения 2008 года между Грузией и Южной Осетией вполне можно было избежать, но оно стало следствием "безответственного, аморального и преступного" поведения Михаила Саакашвили, так как именно грузинское правительство тогда "дало зеленый свет агрессии".