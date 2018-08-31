ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евросоюз выделил Грузии €45 млн макрофинансовой помощи

14:21
  • пятница
  • 31 августа 2018

ЕС выделил Грузии макрофинансовую помощь в размере 45 миллионов евро. Деньги призваны помочь стране покрыть часть финансовых нужд и поддержать экономические реформы.

Представитель Европейской комиссии Александер Винтерштайн сообщил, что Евросоюз выделил Грузии новую макрофинансовую помощь в размере 45 миллионов евро. Об этом пишет ТАСС.

По словам Винтерштайна, эти деньги призваны помочь покрыть часть финансовых нужд и поддержать экономические реформы. Помощь предоставляется на условиях, закрепленных соглашением об ассоциации ЕС - Грузия.

22 августа Грузия направила в ЕСПЧ иск против России. Тбилиси обвинил Москву в оккупации территории страны и целенаправленном притеснении этнических грузин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт". Он добавил, что военного столкновения 2008 года между Грузией и Южной Осетией вполне можно было избежать, но оно стало следствием "безответственного, аморального и преступного" поведения Михаила Саакашвили, так как именно грузинское правительство тогда "дало зеленый свет агрессии".

Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Грузии
Флаг Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение