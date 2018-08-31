Собянин рассказал о скором открытии новой Некрасовской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин провел в пятницу технический пуск первого участка Некрасовской линии метро между станциями "Косино" и "Некрасовка". Протяженность всей ветки составит 17 километров.

Сергей Собянин в пятницу произвел технический пуск участка Некрасовской линии метро между станциями "Косино" и "Некрасовка". Об этом сообщает TVC.RU.

По словам мэра Москвы, до конца года будет запущено движение до станции "Косино", а в следующем — до "Авиамоторной".

"Практически вся ветка метро уже готова, станции готовы, они в прекрасном состоянии, нужно еще некоторые технические мероприятия закончить, думаю, до конца года все запустим", - сказал Собянин.

Протяженность Некрасовской линии составит более 17 километров. В ее состав войдут восемь станций: "Нижегородская улица", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Ожидается, что ввод новой линии существенно разгрузит станции Таганско-Краснопресненской линии.