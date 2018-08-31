"Спартак", "Краснодар" и "Зенит" узнали соперников в Лиге Европы

Стали известны соперники российских клубов на групповом этапе Лиги Европы. "Зенит" сыграет с "Копенгагеном", "Бордо" и "Славией", "Спартак" - с "Вильярреалом", "Рапидом" и "Рейнджерс", а "Краснодар" - с "Севильей", "Стандартом" и "Акхисаром Беледие".

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, передает Sports.ru.

Санкт-петербургский "Зенит" попал в группу С, где сыграет с "Копенгагеном", "Бордо" и пражской "Славией". Московский "Спартак" оказался в квартете G, его соперниками будут "Вильярреал", венский "Рапид" и "Рейнджерс" из Глазго. "Краснодар" в группе J встретится с "Севильей", льежским "Стандартом" и турецким клубом "Акхисар Беледие".

Финал нынешнего розыгрыша состоится 29 мая 2019 года на Олимпийском стадионе в Баку.

Днем ранее определились составы групп Лиги чемпионов сезона 2018/19. Московский "Локомотив" встретится с португальским "Порту", немецким "Шальке-04" и турецким "Галатасараем". ЦСКА сыграет с мадридским "Реалом", итальянской "Ромой" и чешской "Викторией" Пльзень.