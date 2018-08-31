Кремль назвал дату и место российско-вьетнамских переговоров

Пресс-служба Кремля анонсировала российско-вьетнамские переговоры. Встреча Владимира Путина и Нгуен Фу Чонга состоится в Сочи 6 сентября. Стороны обсудят ключевые вопросы стратегического партнерства.

Президент России Владимир Путин 6 сентября проведет в Сочи встречу с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, который посетит Россию с официальным визитом.

"В ходе переговоров планируется рассмотреть ключевые вопросы российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, а также актуальные региональные проблемы", - сообщила пресс-служба Кремля.

К подписанию по итогам встречи подготовлен ряд двусторонних документов.