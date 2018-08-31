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Россия намерена отговорить Британию от авиаударов по Сирии

15:24
  • пятница
  • 31 августа 2018

Посольство России в Лондоне отправит письмо в МИД Великобритании с призывом отказаться от авиаударов по правительственным Силам Сирии в провинции Идлиб.

Российское посольство в Лондоне в пятницу, 31 августа, направит письмо в МИД Великобритании с призывом отказаться от провокации в Идлибе и от новых авиаударов по Сирии, передает ТАСС.

"Новые авиаудары станут очередным вопиющим нарушением международного законодательства. Они также серьезно осложнят ситуацию в Сирии. Мы уже наблюдали это в апреле", - рассказали в посольстве.

Ранее постпред Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что ее страна "даст надлежащий ответ", если режим сирийского президента Башара Асада повторит применение химического оружия.

О готовящейся провокации с применением химического оружия в Сирии стало известно в конце августа. Провокация нужна, чтобы западная коалиция получила повод нанести еще один удар по правительственным силам в Сирии.

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